Россия предлагает США «дуэль»

Россия «уверена в силе своих вооружений» и в их способности «обеспечить безопасность страны», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление российского лидера Владимира Путина о гипотетической дуэли «Орешника» и ПРО США.

«Президент все сказал. Мы уверены в силе наших вооружений, в том, что с их помощью мы всегда гарантированно обеспечим собственную безопасность», - сказал он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о «технологической дуэли» «Орешника» с западным ПВО были «ответом на вопрос об уязвимостях новой российской ракеты».

На днях на пресс-конференции Путин предложил западным экспертам, которые сомневаются в российской ракете «Орешник», так называемую «дуэль»: выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.