Российские войска продвигаются в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта Константинопольское в Донецкой области. Ранее об этом сообщали украинские мониторинговые ресурсы.
15 декабря населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в Донецкой области Украины были захвачены российскими военными.
20 декабря сообщалось, что ВС РФ захватили населенные пункты Трудовое и Успеновка в Донецкой области
В последние месяцы Минобороны РФ сообщило о взятии нескольких десятков населенных пунктов в Донецкой области Украины, в том числе вблизи Курахово и Покровска. Аналитики отмечали, что темпы продвижения российской армии осенью стали максимальными за все время боев.