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Российские войска продвигаются в Украине

13:47 438

Минобороны России заявило о захвате населенного пункта Константинопольское в Донецкой области. Ранее об этом сообщали украинские мониторинговые ресурсы.

15 декабря населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в Донецкой области Украины были захвачены российскими военными.

20 декабря сообщалось, что ВС РФ захватили населенные пункты Трудовое и Успеновка в Донецкой области

В последние месяцы Минобороны РФ сообщило о взятии нескольких десятков населенных пунктов в Донецкой области Украины, в том числе вблизи Курахово и Покровска. Аналитики отмечали, что темпы продвижения российской армии осенью стали максимальными за все время боев.

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