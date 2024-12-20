Хуситы сами напросились… И от них останется мокрое место

Баллистическая ракета, запущенная с территории Йемена хуситами, долетела до Тель-Авива, сообщила Армия обороны Израиля. 11 человек ранены. Где-то в горах Йемена, то ли в бункере, то ли в пещере, хуситы просто обязаны поставить Джо Байдену и его администрации памятник. Так сказать, статуй в полный рост. С трогательной табличкой: «От благодарных хуситов - за наше становление и безнаказанность». Поскольку никто не сделал для них больше, чем беззубая, на грани полной импотенции, политика этого президента США. Хуситы начали свои массированные атаки на международные судоходные линии и нанесение ударов по Израилю в октябре 2023 года – а первую, причем весьма ограниченную «ответку» от военно-морских сил США получили только 12 января 2024 года. После того, как уже произошло 26 (!) нападений хуситов на иностранные суда, девять из которых пришлось на военные корабли США и союзников.

Но даже в этих ответных ударах американцы проявляли крайнюю сдержанность, «как бы чего не вышло», как бы не было больше жертв среди «гражданского населения», - читай, те же хуситы, только в профиль, как бы в Йемене не возникла «гуманитарная катастрофа», что само по себе по себе абсурд, ибо в словосочетании «йеменская экономика» при доминировании в стране хуситов как минимум одно слово явно лишнее. Политика США в отношении хуситов в 2023-24 годах называлась Белым домом «управлением эскалацией», что в реальности, «на земле», а точнее в воздухе и на море, означало что и эскалация, и управление ею было в руках хуситов. Которые творили, что хотели, а Вашингтон все сносил и терпел откровенное пиратство. Кстати, позволив хуситам серьезно нарастить «подкожный жирок» за счет того, что многие судоходные компании согласить платить им, а не США, за обеспечение безопасности прохождения их судов. «Источники оценивают доходы хуситов от этих незаконных сборов за безопасный транспорт примерно в 180 миллионов долларов в месяц. Эти деньги переводятся хуситам через неформальную сеть денежных переводов, известную как «хавала», - говорится в недавнем докладе ООН по данному вопросу, что составляет около 2,2 миллиардов долларов в год. Что представляется несколько завышенной цифрой, которую та же «хавала» не может «переварить», но даже если сократить ее в половину – то хуситов можно поздравить, свою бизнес-нишу они нашли просто великолепно. И это тоже заслуга Байдена, который своими действиями прямо дал понять международным морским компаниям, этим проводникам товаров по артериям мировой экономики: «Решайте свои проблемы с хуситами самостоятельно, нам не до ваших проблем, мы большую политику делам».