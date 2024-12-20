Хуситы сами напросились… И от них останется мокрое место
Баллистическая ракета, запущенная с территории Йемена хуситами, долетела до Тель-Авива, сообщила Армия обороны Израиля. 11 человек ранены.
Где-то в горах Йемена, то ли в бункере, то ли в пещере, хуситы просто обязаны поставить Джо Байдену и его администрации памятник. Так сказать, статуй в полный рост. С трогательной табличкой: «От благодарных хуситов - за наше становление и безнаказанность». Поскольку никто не сделал для них больше, чем беззубая, на грани полной импотенции, политика этого президента США.
Хуситы начали свои массированные атаки на международные судоходные линии и нанесение ударов по Израилю в октябре 2023 года – а первую, причем весьма ограниченную «ответку» от военно-морских сил США получили только 12 января 2024 года. После того, как уже произошло 26 (!) нападений хуситов на иностранные суда, девять из которых пришлось на военные корабли США и союзников.
Но даже в этих ответных ударах американцы проявляли крайнюю сдержанность, «как бы чего не вышло», как бы не было больше жертв среди «гражданского населения», - читай, те же хуситы, только в профиль, как бы в Йемене не возникла «гуманитарная катастрофа», что само по себе по себе абсурд, ибо в словосочетании «йеменская экономика» при доминировании в стране хуситов как минимум одно слово явно лишнее.
Политика США в отношении хуситов в 2023-24 годах называлась Белым домом «управлением эскалацией», что в реальности, «на земле», а точнее в воздухе и на море, означало что и эскалация, и управление ею было в руках хуситов. Которые творили, что хотели, а Вашингтон все сносил и терпел откровенное пиратство.
Кстати, позволив хуситам серьезно нарастить «подкожный жирок» за счет того, что многие судоходные компании согласить платить им, а не США, за обеспечение безопасности прохождения их судов. «Источники оценивают доходы хуситов от этих незаконных сборов за безопасный транспорт примерно в 180 миллионов долларов в месяц. Эти деньги переводятся хуситам через неформальную сеть денежных переводов, известную как «хавала», - говорится в недавнем докладе ООН по данному вопросу, что составляет около 2,2 миллиардов долларов в год.
Что представляется несколько завышенной цифрой, которую та же «хавала» не может «переварить», но даже если сократить ее в половину – то хуситов можно поздравить, свою бизнес-нишу они нашли просто великолепно. И это тоже заслуга Байдена, который своими действиями прямо дал понять международным морским компаниям, этим проводникам товаров по артериям мировой экономики: «Решайте свои проблемы с хуситами самостоятельно, нам не до ваших проблем, мы большую политику делам».
Одним из последствий этого явилось то, что хуситы достаточно быстро осознали все выгоды своей бизнес-схемы, как финансовые, так и политические. Они теперь стали не какими-то варварами в дешевых пиджаках с автоматами Калашникова и с карамелькой, простите - катом за щекой, а вполне себе партерами по деловым переговорам.
А второй урок, который они усвоили, заключался в том, что они могут творить что угодно, запускать ракеты и беспилотники по военным кораблям США, угрожать международным морским путям – и ничего им за это не будет, разве что пальцем погрозят – но не летально.
Что породило у них иллюзию «бессмертности» - и они замахнулись на Израиль. С идеологической точки зрения, с точки зрения личного PR ставка вроде бы и беспроигрышная, «непримиримые борцы с сионизмом», монопольные наследники «Оси сопротивления», которых надо всячески финансово поддерживать тем, кто борется с Израилем – сделанная крайне не вовремя.
Прежде всего потому, что еврейское государство их агрессию терпеть не будет. И обладает достаточным качественно преобладающим военным потенциалом, чтобы поставить этих любителей ката, возомнивших себя региональными игроками - на полагающееся им место.
А, кроме того, Дональд Трамп – не тот человек, который будет продолжать проводить в отношении хуситов политику «ни рыба, ни мясо» своего предшественника. Хотя бы с точки зрения бизнеса: вместо того, чтобы платить за защиту американскому флоту, международный бизнес, в котором на этом маршруте крутятся десятки миллиардов.
И, наконец, Вашингтону оставлять у себя в тылу эту проблему совершенно нет никакого интереса. Проще решить ее сейчас – и со свободными руками заняться проблемами более для него приоритетными. Так что, в ближайшее время хуситов ждут весьма неприятные сюрпризы. Которые они же сами себе и выпросили.