Появятся ли немецкие войска в Украине?

Власти Германии подтвердили, что немецкие солдаты не будут направлены в Украину, пока идёт война.

«Хочу чётко заявить: пока война не закончится, на украинской земле не будет немецких солдат», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус в комментарии медиагруппе Funke.

При этом он предположил, что вопрос отправки военных может быть рассмотрен в случае прекращения боевых действий. По словам Писториуса, это будет зависеть от того, будет ли создана «линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в которой вооружённые силы будут обеспечивать мир».

Министр подчеркнул, что Германия как крупнейшая экономика и ведущая страна НАТО в Европе «не сможет оставаться в стороне» в случае восстановления мира.

Напомним, что в Европе активно обсуждают возможность отправки миротворческой миссии в Украину после прекращения войны.