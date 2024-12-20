USD 1.7000
EUR 1.7609
RUB 1.6425
Подписаться на уведомления
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
Новость дня
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

Появятся ли немецкие войска в Украине?

14:17 975

Власти Германии подтвердили, что немецкие солдаты не будут направлены в Украину, пока идёт война.

«Хочу чётко заявить: пока война не закончится, на украинской земле не будет немецких солдат», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус в комментарии медиагруппе Funke.

При этом он предположил, что вопрос отправки военных может быть рассмотрен в случае прекращения боевых действий. По словам Писториуса, это будет зависеть от того, будет ли создана «линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в которой вооружённые силы будут обеспечивать мир».

Министр подчеркнул, что Германия как крупнейшая экономика и ведущая страна НАТО в Европе «не сможет оставаться в стороне» в случае восстановления мира.

Напомним, что в Европе активно обсуждают возможность отправки миротворческой миссии в Украину после прекращения войны.

Зеленский уволил ряд послов. Захарова цитирует Крылова
Зеленский уволил ряд послов. Захарова цитирует Крылова
16:55 155
Турция впервые официально признала сотрудничество с ХТШ
Турция впервые официально признала сотрудничество с ХТШ
16:52 192
Трагедия в Германии: стали известны мотивы убийцы
Трагедия в Германии: стали известны мотивы убийцы обновлено 15:59; ФОТО; ВИДЕО
15:59 11807
Хуситы сами напросились… И от них останется мокрое место
Хуситы сами напросились… И от них останется мокрое место горячая тема
13:59 3341
Провал Блинкена в Азербайджане
Провал Блинкена в Азербайджане наш комментарий
20 декабря 2024, 19:10 10676
В Сирии идут бои протурецкой оппозиции с курдскими террористами
В Сирии идут бои протурецкой оппозиции с курдскими террористами
14:35 2079
И в Ливии грабли для Кремля
И в Ливии грабли для Кремля актуальный комментарий
11:15 4518
Перемирия нет. Турция продолжает наступление в Сирии
Перемирия нет. Турция продолжает наступление в Сирии о развитии ситуации
01:19 10343
Путин повышает ставки. Чем ответит Запад?
Путин повышает ставки. Чем ответит Запад? главный вопрос; все еще актуально
20 декабря 2024, 16:41 9297
Беспилотники атаковали Казань: заявление Минниханова
Беспилотники атаковали Казань: заявление Минниханова обновлено 12:19; видео
12:19 6399
Россия обещает ответ Украине
Россия обещает ответ Украине добавлено видео; обновлено 01:55
01:55 15900

ЭТО ВАЖНО

Зеленский уволил ряд послов. Захарова цитирует Крылова
Зеленский уволил ряд послов. Захарова цитирует Крылова
16:55 155
Турция впервые официально признала сотрудничество с ХТШ
Турция впервые официально признала сотрудничество с ХТШ
16:52 192
Трагедия в Германии: стали известны мотивы убийцы
Трагедия в Германии: стали известны мотивы убийцы обновлено 15:59; ФОТО; ВИДЕО
15:59 11807
Хуситы сами напросились… И от них останется мокрое место
Хуситы сами напросились… И от них останется мокрое место горячая тема
13:59 3341
Провал Блинкена в Азербайджане
Провал Блинкена в Азербайджане наш комментарий
20 декабря 2024, 19:10 10676
В Сирии идут бои протурецкой оппозиции с курдскими террористами
В Сирии идут бои протурецкой оппозиции с курдскими террористами
14:35 2079
И в Ливии грабли для Кремля
И в Ливии грабли для Кремля актуальный комментарий
11:15 4518
Перемирия нет. Турция продолжает наступление в Сирии
Перемирия нет. Турция продолжает наступление в Сирии о развитии ситуации
01:19 10343
Путин повышает ставки. Чем ответит Запад?
Путин повышает ставки. Чем ответит Запад? главный вопрос; все еще актуально
20 декабря 2024, 16:41 9297
Беспилотники атаковали Казань: заявление Минниханова
Беспилотники атаковали Казань: заявление Минниханова обновлено 12:19; видео
12:19 6399
Россия обещает ответ Украине
Россия обещает ответ Украине добавлено видео; обновлено 01:55
01:55 15900
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться