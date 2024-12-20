Маск о большой беде Европы

Германия и Европа находятся в большой беде из-за сверхнизкой рождаемости, заявил американский миллиардер Илон Маск. «Они находятся под угрозой полного исчезновения», - написал он в своем микроблоге в соцсети Х.

Ранее Маск выразил поддержку ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии».

«Только АдГ может спасти Германию», — написал Маск в своем аккаунте в Х, комментируя ход предвыборной кампании в стране. Канцлер Германии Олаф Шольц не согласился с мнением Маска.