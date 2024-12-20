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В Сирии идут бои протурецкой оппозиции с курдскими террористами

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Идут бои между террористической «Рабочей партией Курдистана» и протурецкой «Сирийской национальной армией» в районе северной части населенного пункта Курин, сообщают командированные в Сирию сотрудники haqqin.az.

Вчера сообщалось, что флаг Сирии поднят на здании «исполнительного совета» «РПК/Демократические силы Сирии» в городе Айн аль-Араб (Кобани) на севере страны, который контролировался курдскими террористами.

Между тем турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает прекращения поддержки курдских террористов после свержения Башара Асада. «Мы не верим, что в предстоящий период какая-либо сила будет продолжать сотрудничать с террористическими организациями. Главари террористических организаций, таких как ИГИЛ и РПК, будут уничтожены в кратчайшие сроки», - заявил Эрдоган.

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