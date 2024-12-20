Украина перебрасывает солдат ПВО в пехоту

Из-за острого дефицита личного состава на фронте Генштаб Украины приказал направить войска ПВО в пехоту, пишет The Guardian.

По словам военных, ситуация достигла настолько критического уровня, что они не уверены, сможет ли «противовоздушная оборона вообще функционировать должным образом». Кроме того их беспокоит то, что некоторые командиры могут использовать приказы, чтобы отправить неугодных им солдат в пехоту «в качестве наказания».

«Становится только хуже и хуже. У меня уже осталось меньше половины [личного состава]. Недавно приехала комиссия, и они требуют еще десятки человек. У меня остались те, кому за 50, и раненые. Так работать невозможно», — говорит один из офицеров подразделения ПВО.