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CША успешно испытали преемника ATACMS

15:01 1220

Армия США в середине декабря испытала две новые ракеты, которые должны прийти на замену ATACMS, сообщает Breaking Defence.

Сначала Пентагон испытал обычную гиперзвуковую ракету, созданную в партнерстве с ВМС США, а также успешно запустил с пусковой установки HIMARS пару ракет класса Precision Strike Missile (PrSM) Increment 1.

Гиперзвуковое испытание было проведено на Станции космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида.

Согласно заявлению Пентагона, это «второе успешное комплексное летное испытание системы All Up Round (AUR) в этом году и первое боевое испытание системы гиперзвукового оружия большой дальности с использованием оперативного центра батареи и пусковой установки Transporter Erector».

Запуск PrSM, состоявшийся в среду на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, был признан успешным: армия заявила, что боеприпас поразил «четыре имитированные цели на вертолетах в зоне стоянки».

PrSM Increment 1, производимая компанией Lockheed Martin, должна заменить устаревшую армейскую тактическую баллистическую ракету ATACMS, увеличив дальность стрельбы до 500 километров. В рамках усилий службы по увеличению дальности своего арсенала вооружений, она планирует использовать первую модификацию PrSM для нанесения ударов по целям, расположенным ближе, а гиперзвуковое оружие - для удаленных целей.

Кроме того, новый Typhon Mid-Range Capability, развернутый на Филиппинах в этом году, будет использоваться для поражения целей на расстоянии.

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