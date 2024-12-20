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«Север-Юг» в режиме форсажа: Баку и Москва подписали транзитное соглашение

15:19 980

В Москве состоялась встреча с участием министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашада Набиева, заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Савельева и министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития международного транспортного коридора «Север-Юг», в том числе осуществления автомобильных перевозок.

По итогам обсуждений было подписано соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве по развитию транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг».

Соглашение определит условия сотрудничества в сфере развития железнодорожной инфраструктуры и транзитных перевозок. Цель – повышение эффективности транспортных связей и увеличение потенциала западного маршрута международного транспортного коридора «Север-Юг».

Настоящее соглашение будет стимулировать рост грузовых перевозок железнодорожным транспортом и обеспечит баланс между темпами роста объемов перевозок и развитием инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Глобальные экономические и геополитические перемены последних лет сблизили интересы участников коридора «Север-Юг», противоречия в целом согласованы, а ключевые бенефициары проекта Москва и Баку готовы форсировать все начинания, для реализации которых вряд ли можно подобрать лучшего момента. Транспортная система «Север-Юг» представляет собой многоцелевую морскую, железнодорожную и автомобильную сеть протяженностью 7200 км, которая соединяет от гавани порт Санкт-Петербурга с Азербайджаном и далее через южные порты гавани Ирана до индийского порта Мумбай, облегчая выход к странам Индийского океана, Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

В частности, использование МТК сокращает на 40% расстояние и снижает на 30% коммерческие затраты, упрощает логистику по сравнению с тем же маршрутом Суэцкого канала, особенно с учетом участившихся в последний период конфликтов и затруднений для гражданского судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Азербайджан активно развивает западный маршрут международного транспортного коридора «Север–Юг», реализуя ряд инфраструктурных проектов. С момента присоединения к проекту в 2005 году страна модернизирует свою транспортную инфраструктуру, включая реконструкцию железных дорог и расширение автомобильных магистралей.

В частности, Азербайджан, действуя на опережение еще с 2017 года, реализовал ряд начинаний для развития потенциала МТК: были проложены рельсы от пограничной Астары непосредственно до госграницы, построен железнодорожный мост, введены в строй новые терминалы и КПП на границе.

В рамках Плана действий по транзитным грузоперевозкам на 2024–2026  годы, утвержденного в прошлом году президентом Азербайджана, принимаются меры по укреплению физической инфраструктуры, повышению операционной эффективности и координации, совершенствованию нормативно-правовой базы, применению инновационных решений и цифровизации международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджанской Республики.

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