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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

МВФ спрогнозировал, когда закончится война

15:22 1243

Международный валютный фонд (МВФ) разработал два сценария развития экономики Украины, которые зависят от того, как долго будет продолжаться война. Базовый сценарий (аналитики Фонда считают его более вероятным) предполагает, что война будет продолжаться до середины 2025 года. Однако также есть и более отрицательный вариант.

Об этом идет речь в опубликованном анализе МВФ. Базовый прогнозный сценарий МВФ предусматривает окончание войны в 2025 году (до конца года). Экономические последствия зимнего дефицита энергии могут быть более ограниченными, чем ранее предполагалось (несмотря на недавние атаки) из-за инвестиций бизнеса в собственные генерирующие мощности, увеличения потенциала для импорта из Европы и усилия по ремонту.

Сценарий снижения (негативный) предполагает, что война будет продолжаться дольше и перейдет к 2026-му (к середине года). Сценарий подразумевает более длительный и сильный шок для экономической деятельности. Общий дефицит внешнего финансирования по отрицательному сценарию составляет 177,2 млрд долларов по сравнению со 148 млрд долларов по базовому сценарию.

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