Китай наезжает на США

Минобороны Китая выразило протест в связи с докладом Пентагона о военном развитии КНР. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Чжан Сяоган.

«Факты свидетельствуют, что военная стратегия США становится все более конфронтационной, наступательной и авантюрной», — сказал он.

США, по его словам, стали «крупнейшим разрушителем международного порядка и самой большой угрозой глобальной безопасности».

19 декабря Министерство обороны США опубликовало ежегодный доклад, в котором говорится, что Китай к середине 2024 года располагал более чем 600 ядерными боеголовками, а к 2030 году их численность превысит тысячу. В Пентагоне считают, что КНР наращивает свои ядерные силы на фоне усиления стратегической конкуренции с США.