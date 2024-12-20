Латвия расширила санкции против Грузии

«Я включила 13 граждан Грузии в латвийский список персон нон грата, наложив запрет на их въезд в Латвию. Это решение было принято на основании статьи 61(2) Закона об иммиграции. Запрет на въезд физических лиц в Латвию введен на неограниченный срок», - написала глава МИД Латвии в своем микроблоге в соцсети Х.

Латвия в начале декабря запретила въезд в страну Бидзине Иванишвили, министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури, его заместителям Шалве Бедоидзе, Иосебу Челидзе, Александру Дарахвелидзе и Георгию Бутхузи, а также главе департамента по особым поручениям Звиаду Харазишвили и его заместителям Милеру Лагазури и Мирзе Кезевадзе, главе департамента патрульной полиции Важе Сирадзе и главе департамента криминальной полиции Теймуразу Купатадзе.

Латвия стала третьей страной Балтии, расширившей список попавших под санкции. В декабре Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии.