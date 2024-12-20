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Турция впервые официально признала сотрудничество с ХТШ

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что организация «Хайат Тахрир аш-Шам», возглавляемая Абу Мухаммедом аль-Джулани, ранее помогала турецкой разведке в борьбе с ИГИЛ и осуществляла успешное сотрудничество с Анкарой.

В интервью телеканалу France24 Фидан заявил, что ХТШ сотрудничает с Турцией с тех пор, как он стал главой турецкой разведки. «ХТШ уже много лет сотрудничает с нами в сборе разведывательной информации об организациях, связанных с ИГИЛ и «Аль-Каидой», - сказал он.

Глава МИД заявил, что в ближайшее время отправится в Дамаск и встретится с новым правительством Сирии, и отметил, что Анкара рада, что западные страны ведут переговоры с новым сирийским правительством.

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