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Зеленский уволил ряд послов. Захарова цитирует Крылова

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о перестановках в дипломатическом корпусе. Он сменил послов в Венгрии, Конго, Литве, Руанде, Словении и на Филиппинах. Накануне Зеленский анонсировал, что пост постоянного представителя Украины при ООН займет посол в Бразилии и экс-посол в Германии Андрей Мельник.

Постпредом Украины при ООН с 2020 года был Сергей Кислица. Указ о том, кто будет назначен на его место, пока не опубликован. Андрей Мельник, которого Владимир Зеленский пообещал назначить на эту должность, был послом в Бразилии полтора года — с июня 2023-го. До этого короткое время работал замглавы МИД Украины. Как посол в Германии был известен скандальными высказываниями, в частности однажды он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Постпредом Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве вместо Евгении Филипенко стал Евгений Цимбалюк. Кроме того, как сообщается на сайте президента Украины, аннулирован указ о назначении экс-замглавы МИД Украины Эмины Джапаровой представителем Украины при международных организациях в Вене.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение украинского лидера цитатой из басни Крылова:

«А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».

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