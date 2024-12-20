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Абхазы умоляют Россию о помощи

16:58 2554

Так называемый «исполняющий обязанности президента» сепаратисткой Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке энергии.

«Как исполняющий обязанности «президента Республики Абхазия» я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, РФ, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии. Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее», - заявил он.

Гунба признал, что Абхазии не справиться с ситуацией своими силами.

По его словам, «бюджет республики испытывает непомерную нагрузку, приостановлены важнейшие программы российской помощи Абхазии, возникла проблема задержки зарплат и соцвыплат».

«Считаю вполне уместным сказать, что доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо», - заявил Гунба.

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