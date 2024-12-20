Жестокий набег талибов на пакистанских солдат: множество жертв

Пакистанские талибы заявили о ночном налете на армейскую заставу у границы с Афганистаном в субботу, в результате которого, по данным разведки, погибли 16 солдат и еще пятеро получили тяжелые ранения, сообщает AFP.

Осада началась после полуночи и продолжалась около двух часов, когда около 30 боевиков обстреливали горную заставу с трех сторон, сообщил AFP один из высокопоставленных сотрудников разведки.

«Шестнадцать солдат погибли и пятеро получили тяжелые ранения во время штурма, - сказал он. - Боевики подожгли оборудование беспроводной связи, документы и другие предметы, находившиеся на контрольно-пропускном пункте».

Второй сотрудник разведки также подтвердил число погибших и раненых в результате нападения в районе Макин провинции Хайбер-Пахтунхва, в 40 километрах от афганской границы.

Пакистанское отделение «Талибана» заявило о нападении в своем заявлении, сказав, что оно было совершено «в отместку за мученическую смерть наших старших командиров».

Группировка заявила, что захватила множество военного снаряжения, включая пулеметы и прибор ночного видения.