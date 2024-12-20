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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

ХАМАС ждет скорого соглашения с Израилем

17:45 579

Палестинские группировки ХАМАС, "Исламский джихад" и "Народный фронт освобождения Палестины" считают, что достижение соглашения с израильской стороной по урегулированию в секторе Газа близко как никогда раньше. Cоответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале ХАМАС.

Отмечается, что на встрече трех фракций, состоявшейся в Каире на минувшей неделе, подчеркивалась заинтересованность в прекращении боевых действий в секторе Газа, "поскольку возможность достижения договоренностей стала ближе, чем когда-либо ранее, при условии, что Израиль перестанет выдвигать новые условия".

В заявлении отмечается, что в ходе переговоров в Каире представители трех палестинских группировок обсудили с посредниками "развитие непрямых переговоров [с израильской стороной] о прекращении огня в секторе и соглашении по обмену заложников, а также развитие обстановки на уровне [Ближневосточного] региона".

Кроме того, делегации трех фракций высказались за "завершение проекта по формированию так называемого Комитета общественной поддержки по управлению сектором Газа и важность начала практических шагов по его созданию".

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