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В Дамаске застрелили иранского дипломата

18:31 1101

Сотрудник иранского посольства в Сирии погиб от рук террористов, сообщает агентство Mehr.

Сейед Давуд Битараф, местный сотрудник иранского посольства в Дамаске, погиб в результате обстрела его автомобиля террористами, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Багаи считает, что сирийское переходное правительство несет ответственность за выявление и наказание виновных в этом преступлении.

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