Европа принимает меры после теракта в Германии

Изменения коснутся, в том числе, выдачи студенческих виз, а также выдачи разрешений на работу иностранцам.

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс в соцсети Х призвал «покончить с открытыми границами» в Европе после наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге.

«Очередное варварское нападение в Европе - на этот раз со стороны выходца из Саудовской Аравии. Снова невероятное количество невинных жертв, погибших и раненых. Я повторяю уже более 20 лет: пора покончить с открытыми границами», - заявил Вилдерс.

Напомним, что 20 декабря мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в германском Магдебурге (Федеральная земля Саксония-Анхальт). В результате инцидента погибли пять человек.

Предполагаемым преступником является Талеб Абдулмохсен, который грозился в своих публикациях в соцсетях, что отомстит ФРГ за то, что государство предоставляет убежище сирийским джихадистам и «хочет исламизировать Европу».