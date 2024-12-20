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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

Европа принимает меры после теракта в Германии

ОБНОВЛЕНО 19:28
19:28 457

Премьер Польши Дональд Туск ускоряет ужесточение визового законодательства после нападения в Магдебурге, сообщает "Радио Свобода". 

Изменения коснутся, в том числе, выдачи студенческих виз, а также выдачи разрешений на работу иностранцам.

*** 19:04

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс в соцсети Х призвал «покончить с открытыми границами» в Европе после наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге.

«Очередное варварское нападение в Европе - на этот раз со стороны выходца из Саудовской Аравии. Снова невероятное количество невинных жертв, погибших и раненых. Я повторяю уже более 20 лет: пора покончить с открытыми границами», - заявил Вилдерс.

Напомним, что 20 декабря мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в германском Магдебурге (Федеральная земля Саксония-Анхальт). В результате инцидента погибли пять человек.

Предполагаемым преступником является Талеб Абдулмохсен, который грозился в своих публикациях в соцсетях, что отомстит ФРГ за то, что государство предоставляет убежище сирийским джихадистам и «хочет исламизировать Европу».

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