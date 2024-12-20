Новый слух из Дели: хочет ли Азербайджан закупить 155-миллиметровые гаубицы у Индии?

Индийские источники продолжают распространять информацию о предполагаемом интересе Азербайджана к закупке вооружений у этой страны. На этот раз утверждается, что Баку якобы заинтересован в приобретении 155-миллиметровых буксируемых гаубиц ATAGS индийской разработки. Это заявление опубликовано аналитическим изданием Indian Defence Research Wing (idrw.org), специализирующимся на военной тематике. Напомним, несколько дней назад индийские источники сообщали, что Азербайджан обратился с просьбой о покупке оружия у Индии через третью страну, которая поддерживает «очень хорошие отношения с Дели». Однако название этой страны и подробности о том, какие именно вооружения интересуют Баку, уточнены не были. Указывалось лишь, что Азербайджан намерен «сбалансировать ситуацию» на фоне поставок индийского оружия Армении. Ранее haqqin.az предположил, что такие публикации в индийской прессе могут быть направлены на продвижение возможностей национальной оборонной промышленности Индии. В то же время остается неясным, почему Баку, имея нормальные дипломатические отношения с Дели, может выбирать косвенные каналы для приобретения вооружений.

Сейчас же издания, близкие к оборонной отрасли Индии, развивают тему, утверждая, что Азербайджан проявляет интерес к покупке артиллерийских систем. По данным Indian Defence Research Wing, этот интерес связан с заказом Армении на 90 гаубиц ATAGS. Напомним, что Армения приобрела несколько таких артиллерийских установок для испытаний, а после их завершения заказала следующую партию. Индийское издание описывает гаубицы ATAGS как «самые дальнобойные артиллерийские системы в мире» и даже как «гаубицы следующего поколения». Отмечается, что системы ATAGS калибра 155 миллиметров способны поражать цели на расстоянии до 48 километров с использованием специальных боеприпасов, что дает решающее преимущество в контрбатарейной борьбе. Разработчики из Организации оборонных исследований и разработок Индии утверждают, что гаубица ATAGS является «самой лучшей в мире». Отметим, что войсковые испытания новейшего артиллерийского орудия ATAGS начались в Индии в 2017 году. Новое орудие создавалось с целью обновления имеющегося парка буксируемых артиллерийских орудий, который был приобретен еще в 1960-1970-х годах и уже значительно устарел.

Известно, что гаубица ATAGS имеет возможность вести прицельный огонь по вертикали с углом возвышения от минус трех до 70 градусов. Горизонтальный обстрел орудие может производить с углом от минус 25 до 25 градусов. При этом максимальная эффективная дальность стрельбы с обычным снарядом составляет 40 километров. Однако следует отметить, что испытания гаубиц ATAGS на протяжении длительного времени были неудачными, а сами установки подвергались критике из-за их чрезмерного веса и более высокой стоимости по сравнению с аналогами. Индийский военный аналитик Ранеш Раджан, комментируя слухи об интересе Азербайджана к ATAGS, отметил, что сделке могут помешать дипломатические препятствия. По его мнению, если Баку действительно намерен приобрести индийские артиллерийские установки, то «сначала ему следует поддержать позицию Дели по вопросу Кашмира и дистанцироваться от Пакистана». «Если Азербайджан изменит свою внешнюю политику в соответствии с ожиданиями Индии, это может стать значительным шагом к обеспечению военного баланса на Южном Кавказе и потенциально повлиять на армяно-азербайджанский конфликт», — делает далеко идущие выводы индийское издание. Официальная реакция азербайджанских военных кругов на публикации в индийских СМИ о возможных закупках оружия пока отсутствует. В этом контексте haqqin.az попытается снова прокомментировать тему, опираясь на собственные аргументы и шаги, предпринятые Азербайджаном в последние годы для дальнейшего укрепления боевых возможностей своих ракетно-артиллерийских войск.

Прежде всего, очевидно, что официальный Баку не сможет пересмотреть отношения с Пакистаном в угоду Дели. Пакистан является не только дружественной и братской страной для Азербайджана, но и надежным военным партнером. Страны долгие годы сотрудничают в военно-технической сфере, что выражается в крупных проектах, таких как заказ Азербайджаном модернизированных истребителей JF-17 Thunder Block III четвертого поколения у Пакистана. С другой стороны, Азербайджан за последние несколько лет приобрел у Словакии и Сербии современные артиллерийские установки натовского калибра (155 миллиметров). Так, первая партия 155-миллиметровых гаубиц DITA L-45, заказанных Азербайджаном в количестве 70 единиц у Словакии, была доставлена в Баку несколько месяцев назад. Гаубицы DITA L-45 основаны на платформе самоходных гаубиц DANA, разработанных в Чехословакии в советское время. После распада Чехословакии Словакия модернизировала эти системы, создав современную версию — L-45 DITA. DITA оснащена 155-миллиметровым орудием с боеприпасами формата 155/L45. Максимальная дальность стрельбы достигает 39 километров при использовании стандартных снарядов, а при применении высокоточных боеприпасов может увеличиваться до 50 километров.