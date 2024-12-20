Турция не исключила войны Израиля и Ирана

Существует вероятность войны между Израилем и Ираном, что «очень беспокоит» Анкару, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Вероятность конфликта существует. Единственное, что я знаю, это то, что иранцы не хотят такой войны, они не хотят большого конфликта. Мы встречаемся с нашими иранскими друзьями, и эту информацию я получаю непосредственно от них», — сказал глава МИД Турции в интервью France 24.

На вопрос телекомпании, беспокоит ли его возможность войны между Израилем и Ираном, Фидан ответил: «Очень».