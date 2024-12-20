Глава ЦРУ в Киеве

В Киев с последним официальным визитом приехал глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Бернс. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обычно о таких встречах не сообщают публично, и все наши встречи – и в Украине, и в других европейских странах, и в Америке, и в других частях мира – проходили без официального информирования», - рассказал Зеленский.

Он добавил, что «сохраняет контакт» с уходящим главой ЦРУ.