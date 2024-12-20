Экс-замминистра задержали в московском аэропорту
20:55 1531
Бывший замминистра просвещения России Денис Грибов задержан в аэропорту Москвы по уголовному делу о мошенничестве, сообщили в МВД страны.
По версии следствия, фигурант дела совместно с экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, занимающейся подготовкой кадров, разработали схему хищения бюджетных средств, выделенных на развитие профессионального образования. В результате сообщникам удалось похитить 54 млн рублей.
December 21, 2024
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