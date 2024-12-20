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Турция против российских баз

21:26 838

Турция не поддерживает пребывание иностранных военных баз на территории Сирии, как российских, так и американских. Об этом в интервью каналу France 24 заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Безусловно, мы не поддерживаем нахождение каких-либо баз в Сирии — не только российских, но и любых других. Это должно быть решением сирийского народа, и, если они придут к какому-то соглашению, скажем, к какому-то решению, мы это увидим", - заявил он.

Фидан отметил, что сейчас все видят процесс передислокации российских подразделений с баз в глубине Сирии в сторону побережья. Однако в Анкаре обратили внимание, что США наоборот увеличили численность своих войск в Сирии.

"Мы только что узнали, что Соединенные Штаты... люди думали, что у них в Сирии 900 военных, но Пентагон только что сообщил, что на самом деле в Сирии находятся 2,000 американских военных. Вы знали, что их присутствие в Сирии более чем удвоилось? Они говорят, что это для борьбы с ИГИЛ, предположительно", – заявил министр.

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