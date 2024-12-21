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Аль-Джулани превращает Сирию в цивилизованную страну. А сирийцы возвращаются из Турции

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21 декабря 2024, 22:02 1920

Различные сирийские вооруженные группировки будут объединены в одну структуру под управлением Министерства обороны Сирии.

Об этом, как пишет сирийское издание Al Watan, заявил глава новых властей в Дамаске Ахмед аш-Шараа, также известный как Абу Мухаммед аль-Джулани.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что организация «Хайат Тахрир аш-Шам», возглавляемая Абу Мухаммедом аль-Джулани, ранее помогала турецкой разведке в борьбе с ИГИЛ и осуществляла успешное сотрудничество с Анкарой.

Ранее сегодня глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что до 9 декабря этого года из Турции в Сирию добровольно вернулись 124 325 сирийских беженцев.

По его словам, среднемесячный показатель возвращения сирийцев на родину вырос до 11.000 человек.

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