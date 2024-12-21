Суд вынес приговоры убийцам французского учителя из-за карикатуры на пророка Мухаммеда

Французский суд приговорил восемь человек к тюремному заключению сроком от одного года до 16 лет за участие в кампании ненависти, кульминацией которой стало убийство учителя, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщают местные СМИ.

Через несколько дней после того, как в октябре 2020 года 47-летний Сэмюэл Пати показал своим ученикам карикатуры, 18-летний чеченец нанес ему ножевое ранение и обезглавил его возле школы в Конфлан-Сент-Онорин, недалеко от Парижа. Через несколько мгновений нападавший был застрелен полицией. Среди осужденных в пятницу был отец ученика, чей ложный рассказ об использовании Пати карикатур вызвал волну публикаций в социальных сетях, направленных против учителя средней школы.

По данным телекомпании Franceinfo, суд приговорил Брахима Хнину к 13 годам тюремного заключения за участие в преступном террористическом сообществе. Хнина опубликовал видеозаписи, ложно обвинив учителя в дисциплинарном наказании его дочери за то, что она пожаловалась на класс, назвала имя Пати и название своей школы. Абдельхаким Сефриуи, основатель радикальной исламистской организации, был приговорен к 15 годам лишения свободы. И Сефриуи, и Хнина были признаны виновными в разжигании ненависти к Пати. Многие мусульмане считают богохульством любое изображение пророка Мухаммеда. По сообщениям французских СМИ, адвокат Сефриуи заявил, что его клиент подаст апелляцию на это решение.

Двое сообщников убийцы Пати, Абдуллаха Анзорова, также были осуждены. Наим Будауд и Азим Эпсирханов были приговорены к 16 годам тюремного заключения за соучастие в террористическом убийстве. Оба отрицали свою вину, сообщает Franceinfo. В прошлом году суд признал дочь Хнины и еще пятерых подростков виновными в участии в заранее спланированном заговоре и помощи в подготовке засады.

Дочь Хнины, которая не училась в классе Пати, когда были показаны карикатуры, была осуждена за ложные обвинения и клеветнические высказывания. Французские СМИ сообщили, что 13-летняя девочка выдвинула эти обвинения после того, как ее родители спросили, почему она была отстранена от занятий в школе на два дня.