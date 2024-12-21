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Бизнес Лаймы Вайкуле передали Мамедову

21 декабря 2024, 23:00 1952

Арбитражный суд Москвы исключил латвийскую певицу Лайму Вайкуле из числа участников российской компании «Лаймалюкс Рус». Таким образом, она потеряла свою долю в российском бизнесе.

«Арбитражный суд города Москвы решил иск Мамедова Ш. удовлетворить полностью. Исключить из числа участников ООО «Лаймалюкс Рус» юридическое лицо Sia LaimaLukss (принадлежит Лайме Вайкуле)», - сказали в суде.

Бизнес Лаймы Вайкуле, основанный в начале 2000-х годов совместно с предпринимателем Ширазом Мамедовым, теперь полностью принадлежит последнему.

Согласно материалам дела, компания Laimalux Rus занималась управлением салонами красоты, продажей косметики, мебели и аксессуаров. В 2022 году Вайкуле передала свою долю в размере 49% Мамедову, а в сентябре этого года партнер подал иск о ее исключении из участников фирмы.

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