USD 1.7000
EUR 1.7609
RUB 1.6425
Подписаться на уведомления
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
Новость дня
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

Хакан Фидан ответил на вопрос, бросил ли Путин Асада

21 декабря 2024, 23:31 995

Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу France 24 высказался о позициях России и Ирана по вопросу Сирии.

Отвечая на вопрос о том, было ли соглашение, вопреки которому Иран и Россия, которые несколько лет назад вложили огромные средства в поддержку свергнутого президента Сирии Башара Асада, внезапно ушли, не сделав ни единого выстрела, Фидан сказал, что «не стал бы называть это соглашением».

Министр отметил, что «в Турции видят, что президент России Владимир Путин превратился из тактического руководителя в хорошего стратегического мыслителя благодаря годам своего пребывания у власти». «Он очень хорошо знает, что важно, что менее важно, во что можно инвестировать, является ли что-то устойчивым или нет. Поэтому я считаю, что он сделал окончательный расчет по сирийскому вопросу и принял решение не продолжать далее», - сказал он.

На вопрос о том, можно ли расценивать это в качестве того, что Путин «бросил Асада», Фидан ответил, что не уверен, что можно использовать такую формулировку.

«Не похоже. В конце концов, Асад сейчас в Москве», - сказал он.

Говоря о прекращении поддержки Асада со стороны Ирана, Фидан высказал предположение, эта страна «также просчитала все свои варианты и заняла очень реалистичную позицию».

Десятки тысяч грузин вышли на улицы
Десятки тысяч грузин вышли на улицы видео; обновлено 21:09
21 декабря 2024, 21:09 5601
И в Ливии грабли для Кремля
И в Ливии грабли для Кремля наш комментарий; все еще актуально
21 декабря 2024, 11:15 6082
Хакан Фидан ответил на вопрос, бросил ли Путин Асада
Хакан Фидан ответил на вопрос, бросил ли Путин Асада
21 декабря 2024, 23:31 996
Бизнес Лаймы Вайкуле передали Мамедову
Бизнес Лаймы Вайкуле передали Мамедову
21 декабря 2024, 23:00 1954
Новый слух из Дели: хочет ли Азербайджан закупить 155-миллиметровые гаубицы у Индии?
Новый слух из Дели: хочет ли Азербайджан закупить 155-миллиметровые гаубицы у Индии?
21 декабря 2024, 20:19 3749
Перемирия нет. Турция продолжает наступление в Сирии
Перемирия нет. Турция продолжает наступление в Сирии о развитии ситуации; все еще актуально
21 декабря 2024, 01:19 12237
Турция не исключила войны Израиля и Ирана
Турция не исключила войны Израиля и Ирана
21 декабря 2024, 20:51 2742
В Дамаске власть переходит полиции
В Дамаске власть переходит полиции видеорепортаж Эйнуллы Фатуллаева
21 декабря 2024, 14:57 5323
Турция хочет зачистить, США противятся
Турция хочет зачистить, США противятся о развитии ситуации; все еще актуально
20 декабря 2024, 20:39 7131
Зеленский уволил ряд послов. Захарова цитирует Крылова
Зеленский уволил ряд послов. Захарова цитирует Крылова
21 декабря 2024, 16:55 4766
Турция впервые официально признала сотрудничество с ХТШ
Турция впервые официально признала сотрудничество с ХТШ
21 декабря 2024, 16:52 3783

ЭТО ВАЖНО

Десятки тысяч грузин вышли на улицы
Десятки тысяч грузин вышли на улицы видео; обновлено 21:09
21 декабря 2024, 21:09 5601
И в Ливии грабли для Кремля
И в Ливии грабли для Кремля наш комментарий; все еще актуально
21 декабря 2024, 11:15 6082
Хакан Фидан ответил на вопрос, бросил ли Путин Асада
Хакан Фидан ответил на вопрос, бросил ли Путин Асада
21 декабря 2024, 23:31 996
Бизнес Лаймы Вайкуле передали Мамедову
Бизнес Лаймы Вайкуле передали Мамедову
21 декабря 2024, 23:00 1954
Новый слух из Дели: хочет ли Азербайджан закупить 155-миллиметровые гаубицы у Индии?
Новый слух из Дели: хочет ли Азербайджан закупить 155-миллиметровые гаубицы у Индии?
21 декабря 2024, 20:19 3749
Перемирия нет. Турция продолжает наступление в Сирии
Перемирия нет. Турция продолжает наступление в Сирии о развитии ситуации; все еще актуально
21 декабря 2024, 01:19 12237
Турция не исключила войны Израиля и Ирана
Турция не исключила войны Израиля и Ирана
21 декабря 2024, 20:51 2742
В Дамаске власть переходит полиции
В Дамаске власть переходит полиции видеорепортаж Эйнуллы Фатуллаева
21 декабря 2024, 14:57 5323
Турция хочет зачистить, США противятся
Турция хочет зачистить, США противятся о развитии ситуации; все еще актуально
20 декабря 2024, 20:39 7131
Зеленский уволил ряд послов. Захарова цитирует Крылова
Зеленский уволил ряд послов. Захарова цитирует Крылова
21 декабря 2024, 16:55 4766
Турция впервые официально признала сотрудничество с ХТШ
Турция впервые официально признала сотрудничество с ХТШ
21 декабря 2024, 16:52 3783
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться