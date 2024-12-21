Хакан Фидан ответил на вопрос, бросил ли Путин Асада

Отвечая на вопрос о том, было ли соглашение, вопреки которому Иран и Россия, которые несколько лет назад вложили огромные средства в поддержку свергнутого президента Сирии Башара Асада, внезапно ушли, не сделав ни единого выстрела, Фидан сказал, что «не стал бы называть это соглашением».

Министр отметил, что «в Турции видят, что президент России Владимир Путин превратился из тактического руководителя в хорошего стратегического мыслителя благодаря годам своего пребывания у власти». «Он очень хорошо знает, что важно, что менее важно, во что можно инвестировать, является ли что-то устойчивым или нет. Поэтому я считаю, что он сделал окончательный расчет по сирийскому вопросу и принял решение не продолжать далее», - сказал он.

На вопрос о том, можно ли расценивать это в качестве того, что Путин «бросил Асада», Фидан ответил, что не уверен, что можно использовать такую формулировку.

«Не похоже. В конце концов, Асад сейчас в Москве», - сказал он.

Говоря о прекращении поддержки Асада со стороны Ирана, Фидан высказал предположение, эта страна «также просчитала все свои варианты и заняла очень реалистичную позицию».