Ненавидел ислам, убивал, как джихадист

Случай с доктором Талебом Аль Абдулмохсеном, бывшим саудовцем, возненавидевшим ислам и, в конечном счете, направившим автомобиль в рождественскую толпу в Магдебурге, ярко иллюстрирует прямую связь между правыми экстремистами и джихадистами. Они буквально подпитывают друг друга: ненависть прикуривает от ненависти.

То, что горячий приверженец ультраправой партии «Альтернатива для Германии», категорически выступающей против политики принятия и адаптации мигрантов, сел за руль и исполнил теракт как убежденный ненавистник западных демократических институтов, это просто какой-то литературный сюжет, будто вышедший из-под пера начинающего автора, стремящегося поразить читателей невероятностью обстоятельств.

В самом деле, в преддверие парламентских выборов, которые состоятся 23 февраля, стремительно набирающей популярность АдГ требуются новые яркие примеры недопустимости чужаков в немецком обществе. Доктор Абдулмохенсен, выучившийся в Германии и ставший в каком-то смысле больше немцем, чем сами немцы, выступая за чистоту немецкого общества от приверженцев ислама, взялся явить собой такой пример неадаптируемости, помогая родной партии. Судя по резонансу в правых кругах, ему это удалось.

Правый экстремизм как раз и заключается в беспощадной критике «слабосильного» государства, которое «панькается», нянчится с «понаехавшими». Нужно жестче, беспощаднее, решительнее. Кто-то из правых радикалов берется расправляться с мигрантами лично, раз до этого не доходят руки у государственных структур, кто-то бьет по государственным структурам. Абдулмохенсен решил ударить по расслабленным немцам, пришедшим на рождественский рынок выпить глинтвейна и поесть сосисок.