Ненавидел ислам, убивал, как джихадист
Случай с доктором Талебом Аль Абдулмохсеном, бывшим саудовцем, возненавидевшим ислам и, в конечном счете, направившим автомобиль в рождественскую толпу в Магдебурге, ярко иллюстрирует прямую связь между правыми экстремистами и джихадистами. Они буквально подпитывают друг друга: ненависть прикуривает от ненависти.
То, что горячий приверженец ультраправой партии «Альтернатива для Германии», категорически выступающей против политики принятия и адаптации мигрантов, сел за руль и исполнил теракт как убежденный ненавистник западных демократических институтов, это просто какой-то литературный сюжет, будто вышедший из-под пера начинающего автора, стремящегося поразить читателей невероятностью обстоятельств.
В самом деле, в преддверие парламентских выборов, которые состоятся 23 февраля, стремительно набирающей популярность АдГ требуются новые яркие примеры недопустимости чужаков в немецком обществе. Доктор Абдулмохенсен, выучившийся в Германии и ставший в каком-то смысле больше немцем, чем сами немцы, выступая за чистоту немецкого общества от приверженцев ислама, взялся явить собой такой пример неадаптируемости, помогая родной партии. Судя по резонансу в правых кругах, ему это удалось.
Правый экстремизм как раз и заключается в беспощадной критике «слабосильного» государства, которое «панькается», нянчится с «понаехавшими». Нужно жестче, беспощаднее, решительнее. Кто-то из правых радикалов берется расправляться с мигрантами лично, раз до этого не доходят руки у государственных структур, кто-то бьет по государственным структурам. Абдулмохенсен решил ударить по расслабленным немцам, пришедшим на рождественский рынок выпить глинтвейна и поесть сосисок.
Нападения с помощью автомобиля на праздничную толпу «неверных» – это чисто почерк исламских террористов. В 2016 году было две таких атаки, в Берлине и Ницце. В первом случае грузовик-фура въехал в людей именно на рождественской ярмарке, убив 12 человек, полсотни ранив. В Ницце праздновали день взятия Бастилии. 19-тонный грузовик убил 86 человек, почти полтысячи получили ранения. В прошлом году теракты на Рождество ожидались в Германии и в Австрии, профилактическими мерами их удалось избежать.
Правые экстремисты ничуть не меньшая опасность, чем исламский радикализм, а то и большая. Так, в США подсчитали, что в период с 11 сентября 2001 года, когда произошла воздушная атака на Пентагон и башни Всемирного цента, по 2017 год исламские радикалы ответственны за 23% инцидентов с жертвами, а ультраправые – за 73%. В конце концов, на штурм Капитолия 6 января 2021 года шли не джихадисты, а свои экстремисты.
Конечно, в случае с доктором Абдулмохенсеном немалую роль сыграло его психическое состояние, явно выходившее за рамки нормы, и то, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Но то, что его асоциальное поведение получило вот такой политический выход, несомненно, связано с его крайними идеологическими убеждениями. Случайно ли такой тип оказался в рядах АдГ? Неслучайно. Понесет ли партия за это электоральную ответственность на грядущих выборах, потеряет ли голоса? Увы, нет, только выиграет.