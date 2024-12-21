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Американцы по ошибке сбили свой истребитель

09:14 1846

Американский ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в состав ударной группы во главе с авианосцем USS Harry S. Truman, открыл огонь по истребителю-бомбардировщику F/A-18, который взлетал с авианосца. Инцидент произошел над Красным морем во время операции против хуситов.

Об этом информирует Associated Press со ссылкой на сообщение военных.

Крейсер сбил самолет по ошибке. Оба пилота выжили, один получил незначительные травмы.

Незадолго до этого Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об ударе по объектам хуситов в Сане — столице Йемена. Целями стали склад ракет и командно-операционный центр. В соцсетях распространили видео сильного взрыва и пожара в оживленном районе города.

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