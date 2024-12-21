Атака беспилотников на регионы России: горит нефтебаза

Это следует из поста в Telegram губернатора Орловской области Андрея Клычкова, а также сообщений местных СМИ.

Нефтебаза «Стальной конь» в одноименном поселке Орловского муниципального округа загорелась после массированной атаки украинских БПЛА в ночь на воскресенье, 22 декабря.

«Информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания», - сказал Клычков.

Предыдущая атака на эту нефтебазу произошла в ночь на 14 декабря. Тогда сообщалось как минимум об одном горящем резервуаре.

По данным онлайн-издания «Нефть капитал», «нефтебаза «Стальной конь» - не просто место хранения нефти и нефтепродуктов, а объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода «Дружба».

В первый раз удар беспилотниками по «Стальному коню» был нанесен в ноябре 2022 года.

Также в ночь на 22 декабря атаке дронов подверглась Брянская область РФ: по словам губернатора региона Александра Богомаза, уничтожены «пять вражеских БПЛА самолетного типа».

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью с субботы на воскресенье регион подвергся комбинированной атаке с воздуха. По его информации, восемь дронов были сбиты в районе Таганрога и Новочеркасска, одна ракета — у Миллерово. По предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет, написал Слюсарь.

Оперштаб Курской области сообщил поздним вечером 21 декабря, что в небе над регионом была уничтожена украинская ракета.