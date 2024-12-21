Новая угроза Трампа: отобрать у Панамы канал

Соединенные Штаты могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.

По мнению Трампа, власти Панамы должны отрегулировать «смехотворно» высокие тарифы и прекратить «обман США». Он подчеркнул, что Панамский канал считается жизненно важным национальным достоянием для его страны из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности.

«Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», — предупредил Трамп.

Панамский канал был официально запущен в 1914 году. Он протянулся с северо-запада на юго-восток Панамского перешейка, от города Колон на атлантическом побережье до города Панама на тихоокеанском. Канал полностью расположен на территории государства Панама, соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Длина канала — 80 км (из них около 65 км проложено по суше). Максимальная пропускная способность канала — около 17 тыс. судов и 300 млн т грузов в год. Он был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса - Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Этот договор предусматривал нейтральность канала и его доступность для мировой торговли.

Соединенные Штаты — крупнейший пользователь Панамского канала, страна транспортирует примерно три четверти от общего объема товаров, отмечает Bloomberg. На втором месте находится Китай. Трамп опасается, что канал «попадет в чужие руки», то есть под контроль Пекина. «Канал не должен быть инструментом обогащения других, его создание стоило США огромных ресурсов и жизней наших граждан», - заявил Трамп.

Панамский чиновник сказал агентству, что власти ознакомились с заявлением Трампа и готовят ответ.