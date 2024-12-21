О чем Турция предупреждала Россию

Турция, со своей стороны, пыталась убедить Россию в том, что поддерживать Асада в долгосрочной перспективе бесполезно, сказал источник изданию. Турецкие представители также заявляли, что удары по позициям повстанцев могут настроить будущее сирийское руководство против Москвы, добавил собеседник WP.

Газета напомнила об интервью главы МИД Турции Хакана Фидана турецкому телеканалу NTV в середине декабря. Тогда он сказал, что турецкая сторона предупреждала Россию об опасности авиаударов. Министр также подтвердил, что Турция призывала Москву отказаться от поддержки Асада, указав на смену условий в регионе.

В ночь на 8 декабря антиправительственные силы, войдя в Дамаск, объявили о свержении режима Башара Асада. Тот сбежал из Сирии и получил убежище в России. Российское Минобороны в первые дни наступления повстанцев отчитывалось об ударах по их позициям. Наступление возглавляла группировка «Хайат Тахрир аш-Шам». Ее лидер Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) после падения режима Асада заявил, что Сирия дала России возможность пересмотреть отношения с народом республики. Кремль называл вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии предметом «серьезного разговора». Россия сохраняет присутствие на авиабазе Хмеймим в Латакии, а также военно-морской базе в порту Тартус на побережье Средиземного моря.