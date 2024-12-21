Китай протестует...

Министерство иностранных дел Китая выразило протест США в связи с решением американского президента Джо Байдена выделить военную помощь Тайваню.

В заявлении на сайте ведомства подчеркивается недовольство китайской стороны и подача соответствующего представления Вашингтону.

В МИД КНР отметили, что помощь США нарушает принцип «одного Китая» и ставит под угрозу его суверенитет и безопасность. Там также напомнили об обязательствах Вашингтона не поддерживать независимость Тайваня.

В заявлении Китай также призвал США прекратить поставки оружия Тайваню и прекратить действия, подрывающие мир и стабильность в Тайваньском проливе. «Китай примет все необходимые меры для надежной защиты национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности», — сказано в сообщении.

Накануне, 21 декабря, президент США дал указание госсекретарю Энтони Блинкену выделить Тайваню $571,3 млн на оборонные товары, услуги, военное образование и подготовку кадров.