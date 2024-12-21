Эльвиру прижали, и она «сотворила чудо»

Оглушительный предновогодний сюрприз преподнес публике Центробанк России, сохранив ключевую ставку на уровне 21% годовых и озадачив аналитиков, всем миром ожидавших повышения до 23-25%. Этот сюрприз он облек в тусклую, скучную, неубедительную обертку из, по сути, единственного аргумента: по данным российского регулятора, проинфляционный рост розничного кредитования в ноябре остановился, а корпоративного — значительно замедлился. Между тем есть все основания полагать, что свое удивительное решение ЦБ РФ принял вопреки требованиям момента, элементарной профессиональной логике, а главное - собственной воле. Начиная с июля 2023 года, когда годовая инфляция в России составляла 4,3%, он восемь раз повышал ставку, доведя ее в конце октября 2024-го до 21%. А сейчас, когда официальная инфляция разогналась до 9,5%, а наблюдаемая населением - до 15,9%, Банк России неожиданно взял паузу в своем курсе на последовательное, диктуемое объективными обстоятельствами ужесточение денежно-кредитной политики.

И вот что важно. Ранее регулятор сформулировал четыре критерия, которыми он руководствуется в своем выборе в сторону смягчения ДКП. Это устойчивое снижение потребительских цен; охлаждение кредитования и потребительского спроса; уменьшение жесткости рынка труда; отсутствие проинфляционных рисков со стороны бюджета. Из этого набора триггеров пока реализовался только второй, что, в частности, вытекает из пресс-релиза ЦБ от 20 декабря. В нем сказано, что в декабре увеличились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий, что безработица вновь обновила исторический минимум, а рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда. Ну а расходы федеральной казны (хотя этих цифр в пресс-релизе нет) выросли в январе-ноябре 2024 года на 23,7% — до 33,04 трлн рублей, превысив доходы в размере 32,65 трлн. Получается, что на условной чаше весов один-единственный фактор (замедление кредитования) перевесил в глазах Эльвиры Набиуллиной и её команды три других. Причем если в тактико-технических схемах Центробанка он играет не последнюю роль, то для населения это пустой звук, какая-то непонятная абстракция. Для рядовых людей жизненно важно, сколько денег они тратят здесь и сейчас на хлеб, овощи, мясо, молоко, услуги ЖКХ и городского транспорта, на бытовую технику и гаджеты. Всё это дорожает из месяца в месяц темпами, которые крайне плохо согласуются с показателями инфляции от Росстата.

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста по-прежнему велико, справедливо констатирует Набиуллина. При этом она утверждает, что высокая ключевая ставка работает, что при альтернативных сценариях (например, ставке в 7,5%) уровень официальной инфляции зашкалил бы за 30%. И вот здесь позиция ЦБ сталкивается в бескомпромиссной схватке с интересами бизнеса, крупных корпораций, их лоббистами в Госдуме и правительстве. Неприятие проводимой регулятором политики усиливается давно, но в последние месяцы оно выплеснулось в публичную плоскость, более того – стало принимать громоподобные, откровенно скандальные формы. Чего стоит хотя бы недавний демарш лидера думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова! «С июля прошлого года Вы начали повышать учетную ставку. На сколько увеличилась инфляция? В два раза. Эй, госпожа Набиуллина, Вы адекватны или нет? Что за бред вы несете?» — обрушился парламентарий на главу ЦБ, заявив, что такой рост ставки «гробит нашу экономику». Объективно, компаниям приходится сегодня туго: заемный капитал для них стал неподъемным, а размещать средства на депозиты сегодня в сто крат выгоднее, чем вкладывать в производство. Из-за сверхвысоких процентных платежей крупнейший оператор мобильной связи МТС зафиксировал в третьем квартале падение чистой прибыли на 90%; «Роснефть» откладывает модернизацию НПЗ, ссылаясь на недоступность кредитования; более 200 торговых центров находятся под угрозой закрытия, а почти треть грузоперевозчиков ожидают банкротства в следующем году.