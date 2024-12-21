Путин о «Нулевой мировой войне» и не только...

Журналист Павел Зарубин спросил президента РФ, началась ли уже третья мировая война. «Не надо никого пугать, опасностей много, они возрастают. Мы видим, что делает наш противник сегодня — эскалирует ситуацию. Если так хочется, им плохо живется, пускай эскалируют дальше», — ответил Путин.

По словам президента, Россия всегда будет отвечать на любой вызов. Когда это поймут «противники и возможные партнеры», то придет осознание необходимости поиска решений, считает президент РФ.

«Мы готовы к поиску этих компромиссов. Но без ущерба для наших интересов», — добавил глава российского государства.

Путин напомнил также о Крымской войне 1853–1856 годов. Он отметил, что некоторые историки и специалисты называют Крымскую войну «Нулевой мировой войной». «В этой Нулевой мировой войне участвовали практически все европейские державы против России. Несмотря на все это, ситуация менялась, наступил период Первой мировой войны, где те же страны, которые воевали против нас, оказались нашими союзниками. «...Все меняется, остаются неизменными только интересы, в данном случае — России и ее народа», — сказал он.

«Как бы история ни складывалась, она всегда приобретает новые очертания в зависимости от изменения ситуации», — заявил президент РФ.

Во время Крымской войны Российская империя воевала с коалицией европейских государств и Османской империи. Основные и самые ожесточенные боевые действия войны разворачивались в Крыму. Война закончилась подписанием Парижского мирного договора. Россия лишилась территориальных приобретений на Дунае и Кавказе, а также, следуя пунктам о нейтрализации Черного моря, лишалась права держать военный флот в его акватории.