Вертолет врезался в здание больницы в Турции: есть погибшие

Вертолет Минздрава Турции врезался в здание больницы в провинции Мугла на юге страны. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По его данным, вертолет врезался в верхний этаж здания, после чего упал во двор больницы. От удара о землю он развалился на части.

В результате катастрофы погибли четыре человека: два пилота и двое медработников, передает A Haber.