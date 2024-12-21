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В Дамаске власть переходит полиции
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В Дамаске власть переходит полиции

Вертолет врезался в здание больницы в Турции: есть погибшие

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12:11 2099

Вертолет Минздрава Турции врезался в здание больницы в провинции Мугла на юге страны. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По его данным, вертолет врезался в верхний этаж здания, после чего упал во двор больницы. От удара о землю он развалился на части.

В результате катастрофы погибли четыре человека: два пилота и двое медработников, передает A Haber. 

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