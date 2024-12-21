Если обвалится нефть…

Цены на нефть в наступающем, 2025 году будут варьироваться с учетом происходящих в мире процессов в пределах 70-72 долларов за баррель. Так сказал в интервью haqqin.az директор казахстанского Центра исследований прикладной экономики Жаныбек Айгазин, комментируя обещание новоизбранного президента США Дональда Трампа увеличить в США нефтедобычу, чтобы в два раза снизить мировые цены на нефть.

По данным агентства Reuters, команда Трампа уже разработала энергетический пакет мер по расширению добычи нефти и газа на федеральных землях, а также открытой продаже шельфовых лицензионных участков. В результате инсайдеры в Вашингтоне прогнозируют, что в следующем году цены на «черное золото» опустятся до 50 долларов за баррель (сегодня – примерно 70 долларов – ред.). Отметим, что сланцевая промышленность позволила США обойти Саудовскую Аравию и возглавить мировой рейтинг нефтедобычи. В уходящем, 2024 году американцы ежесуточно добывали рекордные 13,4 миллиона баррелей, обеспечив ежедневный рост мирового предложения на 0,3 миллиона баррелей.

По мнению Айгазина, обещание Трампа увеличить нефтедобычу вступает в резкое противоречие с текущей политикой картеля ОПЕК+. «Казахстану и Азербайджану, являющимся членами ОПЕК+, в любом случае нужно играть по правилам картеля, - считает Айгазин. - Мы же не можем вести себя, как Ангола, которая играла-играла по правилам, а потом вдруг тупо вышла из ОПЕК+. У наших стран, все-таки, есть пусть и небольшая, но доля на мировом рынке нефти. А потому нам в любом случае придется подстраиваться под общую политику нефтяного картеля. ОПЕК+, как известно, выступает за ограничение предложения, поскольку цена нефти на мировом рынке падает. Сегодня она ниже 70 долларов за баррель. Это может создать серьезные проблемы Казахстану и Азербайджану, которые заложили в госбюджете на 2025 год экспортную цену из расчета 70 долларов за баррель. Сейчас Казахстан добывает ежегодно 89-90 миллионов тонн нефти. В следующем году ожидается достаточно существенный рост, возможно даже, до 100 миллионов тонн. Ну а в ближайшие два-три года наша страна будет только увеличивать добычу. Но ОПЕК оказывает сильное давление на Ирак, Казахстан и ряд других стран, призывая их ограничить нефтедобычу. Логика этого давления очевидна - если продолжится тенденция к росту нефтедобычи, цена нефти на мировом рынке просто обвалится, и от этого пострадают все, включая США. Ведь себестоимость барреля американской сланцевой нефти составляет 60 долларов. Словом, сейчас очень сложно с точностью предугадать, что будет при Трампе с мировыми ценами на нефть…»

Здесь важно уточнить, что определенные проблемы есть и у главного покупателя нефти в мире – Китая. По оценкам МВФ и Всемирного банка, в 2025 году темпы роста экономики КНР составят 4,3-4,5 процента. «Напомню, что в предыдущие десятилетия этот показатель составлял 7-8 процентов, - отметил Жаныбек Айгазин. – Предполагаемое и довольно резкое падение темпов экономического роста КНР, естественно, приведет к меньшему потреблению энергоресурсов. Китай уже сегодня испытывает острый кризис спроса, к примеру, на рынке недвижимости. Власти в Пекине пытаются стимулировать экономику за счет мягких монетарных условий – в частности, они снижают учетную ставку, банки Поднебесной выдают больше кредитов и прочее. Но, как бы в КНР ни старались стимулировать экономику, пока у них это получается не очень. Следовательно, в 2025 году вряд ли стоит ожидать, что Китай станет наращивать импорт нефти…» По мнению казахстанского эксперта, Дональд Трамп, имеющий достаточное влияние на ОПЕК, вполне может попытаться снизить мировые цены на нефть до 50 долларов за баррель и ниже.