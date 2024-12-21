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В Дамаске власть переходит полиции

В Катаре пригрозили Евросоюзу

12:48 1808

Катар может прекратить поставлять газ в Евросоюз, если страны ЕС будут придерживаться нового закона, предусматривающего штрафы компаниям за невыполнение требований к выбросам парниковых газов, защите трудового права и прав человека, заявил изданию Financial Times (FT) министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

FT отмечает, что согласно закону, который должен вступить в силу в 2027 году, страны могут налагать на компании штрафы в размере 5% от общего годового дохода компании. Законодательство, одобренное в мае 2024 года, принято в рамках цели достигнуть нулевого показателя по выбросам парниковых газов к 2050 году.

«Если я потеряю 5% прибыли при поставках в Европу, я поставлять туда не буду... я не блефую. 5% дохода QatarEnergy - это 5% дохода государства Катар. Это народные деньги, так что я не могу потерять такие деньги. И никто не может смириться с потерей таких денег», - заявил аль-Кааби, также являющийся исполнительным директором национальной нефтегазовой компании QatarEnergy.

Он подчеркнул, что крайне затруднительно проверить всех поставщиков QatarEnergy на предмет соблюдения трудового законодательства. Кроме того, с учетом специализации QatarEnergy компания не может следовать целям ЕС в сфере нулевых выбросов парниковых газов. «Я не потерплю, что против нас вводят штрафы. Я прекращу отправлять газ в Европу», - сказал министр.

По его словам, новый закон также может повлиять на поставки Катара в ЕС удобрений и продукции нефтехимии, на инвестиции Суверенного фонда Катара.

При этом глава Минэнерго Катара отметил, что компания не будет расторгать контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Он добавил, что также есть возможности для компромисса, если штрафы будут затрагивать не весь доход компании, а лишь ту его часть, что относится к Европе.

FT напоминает, что Катар - один из главных экспортеров СПГ в мире, и он становится все важнее для Европы в связи с войной России против Украины. Ранее QatarEnergy заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ с ФРГ, Францией, Италией и Нидерландами.

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