В Иране нашли убитым дальнобойщика из России
12:59 1558
Российский водитель-дальнобойщик найден убитым на севере Ирана, ведется расследование произошедшего, сообщает посольство РФ в Тегеране.
«Российский водитель-дальнобойщик обнаружен убитым на севере Ирана. РФ призывает Иран провести срочное расследование и навести порядок на погранпереходе», — заявили в посольстве, информацию передает РИА Новости.
Отмечается, что иранские органы правопорядка уже начали расследование в координации с российскими дипломатическими представительствами.
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