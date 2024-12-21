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В Дамаске власть переходит полиции
Новость дня
В Дамаске власть переходит полиции

В Иране нашли убитым дальнобойщика из России

12:59 1558

Российский водитель-дальнобойщик найден убитым на севере Ирана, ведется расследование произошедшего, сообщает посольство РФ в Тегеране.

«Российский водитель-дальнобойщик обнаружен убитым на севере Ирана. РФ призывает Иран провести срочное расследование и навести порядок на погранпереходе», — заявили в посольстве, информацию передает РИА Новости.

Отмечается, что иранские органы правопорядка уже начали расследование в координации с российскими дипломатическими представительствами.

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