Путин снова оправдывает войну против Украины

Так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента Павла Зарубина о том, когда нужно было начинать так называемую «спецоперацию».

Страны Запада давали Украине возможность подготовиться к боевым действиям задолго до начала «спецоперации» (война РФ против Украины – ред.), и России нужно было действовать раньше.

Путин сказал, что действовать нужно было более решительно, своевременно выбрать момент, чтобы начать «спецоперацию», а не ждать, но конкретную дату и срок назвать трудно. «Преступление может быть совершено действием или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа», — уверяет Путин.

«Во всяком случае, мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение», - утверждает Путин.

По его словам, «мы… должны были действовать более решительно и своевременно, должны были… выбрать нужный момент для того, чтобы их [боевые действия] начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать».

Путин также в интервью, говоря о необходимости выстраивать отношения с другими странами не в ущерб интересам РФ, сказал, что в новейшей истории России есть период, когда «наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошли даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира».

Путин утверждает, что «цивилизованному миру» требовалось именно разрушение России: «Потому что как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того, чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира».

Путин также заявил, что Россия готова к нормализации отношений с США и другими западными странами, но только в рамках российских интересов. Он отметил, что у Москвы «никогда не пропадало желание» взаимодействовать с Вашингтоном: «Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможности и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы».