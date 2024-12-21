Трамп готовится к поглощению: на завтрак — Канада, в обед — Панама, а на ужин — ЕС

Планы введения высоких пошлин на импортные товары новоизбранного президента США Дональда Трампа приобретают глобальный характер. Первой страной в очереди на наказание оказался северный сосед Америки - Канада. Положение канадского премьер-министра Джастина Трюдо, находящегося у власти 9 лет, и до этого было довольно шатким. Но оно резко ухудшилось после того, как на прошлой неделе он уволил вице-премьера и министра финансов в своем правительстве Христю Фриланд. Поводом послужили глубокие разногласия между ними по поводу «лучшего пути развития страны». А катализатором стала угроза Трампа ввести 25-процентный тариф на все товары из Канады.

Христя Фриланд назвала эти тарифы «очень опасными», и к ним следует относиться «очень серьезно», а поэтому надо «держать порох сухим». А Трюдо она обвинила в «дорогостоящих политических трюках» и соглашательстве с Трампом. После ее ухода миноритарная правительственная коалиция премьера затрещала. Один за другим из нее стали выходить сторонники премьера, и последним был в конце недели Джагмит Сингх, лидер левоцентристской Новой демократической партии, которая когда-то сыграла большую роль в победе Трюдо. Отставка кабинета фактически предрешена. Следующие выборы должны состояться в октябре 2025 года, но, скорее всего, правительству задолго до этого будет объявлен вотум недоверия. И одним из главных виновников в этом политическом кризисе будет Дональд Трамп. Над Трюдо будущий американский лидер продолжает открыто издеваться. Он уже во второй раз называет его «губернатором великого штата Канада». 51-го американского штата, конечно. А что касается уволенной Фриланд, то, по словам Трампа, ее поведение «было вредным».

Впервые о своем желании присоединить Канаду к США Трамп объявил в начале декабря, и тогда к этому в обеих странах отнеслись как к шутке. Но этот нарратив был продолжен уже на более суровой ноте. «Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более $100 000 000 в год? — говорит Трамп. — В этом нет смысла! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м американским штатом. Это позволило бы им серьезно сэкономить на налогах и военной защите. Я считаю, что это прекрасная идея. 51-й штат!» О том, что многие канадцы хотят присоединить свое вполне либеральное государство к трамповской ультраправой Америке, никаких данных нет. А то, что Трамп грубо вмешивается в дела соседней страны, — это совершенно очевидно. Но Канада в этом противостоянии не одинока. Трамп угрожает 10-процентными тарифами и европейским союзникам Америки. Там суть претензий избранного президента иная. Он крайне недоволен тем, что европейцы слишком мало покупают у Америки нефти и газа. «Я сказал Европейскому союзу, что если они хотят сократить свой огромный дефицит с США, то должны покупать большое количество нашей нефти и газа, — написал он в своей сети Truth Social. — Иначе к ним придут тарифы!»

ЕС, между тем, и так покупает львиную долю американских энергоносителей — на его долю в первом квартале 2024 года приходилось 47 процентов закупок в США сжиженного газа и 17 процентов нефти. Но Трамп требует большего. И, кроме того, он нацелен не только на нефть и газ, но и требует, чтобы европейцы больше покупали у США товаров, в частности, легковых автомобилей. Трамп жалуется, что ЕС экспортирует большое количество машин, но приобретает намного меньше. Что же делать, если немецкие «мерседесы» и «БМВ» более качественные и служат дольше, чем американские «доджи» и «кадиллаки». В первый свой президентский срок Дональд Трамп также угрожал европейцам тарифами. Однако теперь он настроен более агрессивно. И политическая конъюнктура в Западной Европе сейчас является более благоприятной для претворения в жизнь его планов. Правительства в Германии и во Франции, ведущих торговых партнеров США, как и в Канаде, переживают очевидный коллапс. И там также наблюдаются серьезные противоречия между политиками. Часть из них стремится выстроить стратегию противодействия новым тарифам. Другие, наоборот, намерены любой ценой договориться с Трампом. В результате, как пишет New York Times, «потуги на создание единого фронта в Европе осложняются его склеротической политикой». Ну и, наверное, тем, что у старушки Европы нет таких пассионарных политиков, как Дональд Трамп.