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В Дамаске власть переходит полиции
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В Дамаске власть переходит полиции

Россия атаковала Украину 103 беспилотниками

14:15 592

В ночь на воскресенье, 22 декабря, российские военные атаковали регионы Украины 103 ударными беспилотниками, 97 дронов было сбито или «локационно потеряно». Об этом проинформировали Воздушные силы ВСУ.

В сообщении Воздушных сил сказано, что по состоянию на 10:00 по Киеву были сбиты 52 дрона, а 44 — «локационно потеряны» без негативных последствий (такую формулировку ВСУ употребляют, когда беспилотники исчезают с радаров в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы или неисправности). Еще один БПЛА улетел в сторону Беларуси, говорят ВСУ.

Обломки дрона упали на крышу 25-этажки под Киевом

В Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях в результате российской атаки повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество, пишут ВСУ. Жертв в результате атаки не было.

Кроме того, из Крыма в направлении Херсонской области была запущена баллистическая ракета «Искандер-М», заявили Воздушные силы. О том, удалось ли ее сбить и какими были последствия удара, украинские военные не сообщили.

Полиция Киевской области сообщила, что в результате российской атаки обломки дрона упали на крышу одного из многоэтажных жилых домов, в результате чего в лифтовой шахте возник пожар. Пострадавших не было. В другом здании были повреждены окна, а также автомобиль. Судя по сообщению, удар был нанесен в Броварском районе, расположенном рядом с Киевом.

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