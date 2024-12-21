Когда закончится война в Украине: неутешительный прогноз МВФ

Война может продолжаться до середины 2026 года, говорится в опубликованном анализе МВФ. Прогноз отражает вероятность более интенсивных боевых действий, что, в свою очередь, приведет к более значительным экономическим потерям.

В обновленном прогнозе дефицит внешнего финансирования в Украине увеличится до 177,2 млрд долларов по сравнению с предыдущими 148 млрд долларов. В целом основные макроэкономические показатели будут значительно хуже, с прогнозом на снижение реального ВВП на -2,5% в 2025 году.

Особое внимание в прогнозе МВФ уделено влиянию войны на энергетическую инфраструктуру Украины, что может привести к еще большим разрушениям и перебоям в снабжении электроэнергией по сравнению с базовым сценарием. В результате замедлится экономическое восстановление, а инфляция будет оставаться на высоком уровне.

Несмотря на негативные прогнозы, МВФ отмечает стабильность программы поддержки Украины. Дискуссии с правительством и международными партнерами указывают на надежность финансовых гарантий, что позволяет ожидать достижения макроэкономической стабильности даже при таких обстоятельствах.

Обновленный прогноз также учитывает более высокие потребности в обороне и экономическую слабость, что приведет к росту бюджетного дефицита в 2025-2026 годах. В то же время прогноз по инфляции и экономическому росту будет оставаться умеренным, с тем, что темпы восстановления экономики будут медленными по сравнению с оптимистичными оценками.