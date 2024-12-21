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В Дамаске власть переходит полиции
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В Дамаске власть переходит полиции

Турция назвала свой главный приоритет в Сирии

14:48 328

Приоритетом для Турции в Сирии является скорейшая ликвидация действующих на ее территории террористической Рабочей партии Курдистана и ее местного ответвления – «Сил народной самообороны» (СНС).

Об этом заявил глава Минобороны Яшар Гюлер на совещании с командованием ВС республики в режиме видеоконференции.

«Мы верим, что новое сирийское правительство и Сирийская национальная армия вместе с сирийским народом освободят все территории, оккупированные террористическими организациями. Наша позиция в вопросе противодействия террористическим группировкам в регионе ясна и недвусмысленна. Нашим приоритетом является немедленная ликвидация террористической организации РПК/СНС. …Мы будем тесно сотрудничать с новой администрацией Сирии, чтобы обеспечить ее территориальную целостность, политическое единство, безопасность и стабильность», - приводит заявления министра газета Hurriyet.

Гюлер также призвал страны региона и своих союзников поддержать новые власти Сирии и взаимодействовать с Анкарой для достижения всеобъемлющего урегулирования в соседней стране.

«Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что таким террористическим организациям, как РПК/СНС и ИГ, нет места в будущем Сирии. Каждый шаг этих группировок, представляющих угрозу безопасности нашей страны и Сирии, отслеживается, против них принимаются превентивные меры», - заявил Гюлер.

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