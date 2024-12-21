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В Дамаске власть переходит полиции
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В Дамаске власть переходит полиции

Зурабишвили готова встретиться с Иванишвили

15:05 1669

Президент Грузии Саломе Зурабишвили готова встретиться с основателем и почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, чтобы обсудить новые парламентские выборы. Об этом сообщают грузинские СМИ.

«Лично я готова встретиться, когда он захочет. Я знаю, что многие из-за рубежа будут готовы, чтобы приехать и оказать на него давление. Нужно назначить новые выборы, и нужно назначить срочно», — заявила Зурабишвили после встречи с лидерами оппозиции и представителями гражданского общества.

Как считает действующий президент, нужно использовать давление на Иванишвили как изнутри, так и снаружи, так как основатель правящей партии единственный, кто принимает решения в стране.

Зурабишвили подчеркнула, что оппоненты властей переходят к новому этапу борьбы за достижение своего требования и будут «атаковать по всем направлениям». «Времени осталось не так уж много. «Грузинская мечта» пытается ускоренными темпами принять новые законы, чтобы очень скоро перевести нас под российский режим. Мы этого не допустим», — заявила президент Грузии.

Требование Зурабишвили прозвучало после публикации итогового заключения БДИПЧ ОБСЕ по парламентским выборам. Оппозиция назвала отчет «беспрецедентно негативным». Организация резюмировала, что «многочисленные проблемы негативно повлияли на честность выборов и подорвали доверие общественности к процессу». Одновременно в докладе отмечено, что в полномочия наблюдателей не входит признание или одобрение выборов, а избиратели сами должны делать выводы.  В «Грузинской мечте» отчетом остались довольны. По оценке премьера Ираклия Кобахидзе, он свидетельствует о том, что выборы были «свободными и конкурентными». Замечания, говорит премьер, в основном касаются технических недочетов и «изолированных насильственных инцидентов». 

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