Готовятся новые санкции против России

Подготовительная работа над пакетом санкций уже началась, сообщил в воскресенье, 22 декабря, еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций против России к третьей годовщине начала войны РФ против Украины в феврале 2025 года.

Это будет уже 16-й пакет санкций. Как отметили дипломаты ЕС, меры направлены на то, чтобы «послать ясный сигнал Москве». В рамках пакета предусмотрены штрафные меры против конкретных секторов российской экономики, «которые до сих пор не затрагивались или затрагивались в недостаточной мере».

Кроме того, в новый пакет войдут дополнительные санкции против физических лиц и организаций, которые считаются «пропагандистами российского режима» и ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.

Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей также планируют ввести запреты на въезд и замораживание активов для лиц, причастных к шпионажу в пользу России и проведению дезинформационных кампаний. В то же время в Брюсселе признают сложность отслеживания причастности таких лиц к «гибридным атакам» со стороны России и сбора соответствующих доказательств. В связи с этим пока не решено, будут ли 24 февраля одобрены и санкции за шпионаж и дезинформацию, отмечает Welt am Sonntag.