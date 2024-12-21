Русские укрепляют авиабазу в Крыму

Российские власти строят защитные сооружения для самолетов на авиабазе Бельбек, сообщает издание The War Zone со ссылкой на полученные спутниковые снимки.

По данным издания, на снимке от Planet Labs, сделанном 19 декабря, видно, что в центральной части авиабазы находятся около 10 укрепленных «укрытий», находящихся на разных стадиях строительства, над существующими местами стоянки военных самолетов.

На менее защищенных укрытиях стоят дополнительные решетки, обращает внимание издание. Как пишет TMZ, подобные постройки видели и на других российских авиабазах в прошлом.

«Дополнительные физические средства защиты в Бельбеке имеют смысл. База была особенно приоритетной целью для Украины, поскольку авиация и средства ПВО, базирующиеся на ней, помогают обеспечивать критически важное наблюдение за соседней российской военно-морской базой в Севастополе, а также распространяют это наблюдение далеко вглубь Черного моря», – говорится в публикации издания.