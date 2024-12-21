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В Дамаске власть переходит полиции
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В Дамаске власть переходит полиции

Путин пригрозил «недругам и противникам»

видео
15:45 2655

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал атаку украинских беспилотников на Казань, произошедшую 21 декабря.

«Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большим разрушениями у себя за это и пожалеет еще, что он пытается что-то сделать у нас в стране», — сказал президент РФ во время запуска новых объектов транспортной инфраструктуры в российских регионах по видеоконференцсвязи.

Владимир Путин также обратился к главе Татарстана Рустаму Минниханову и выразил уверенность, что власти региона «восстановят все, что было повреждено нашими недругами и противниками вот только что в Казани».

По информации Минниханова, три из восьми беспилотников, атаковавших Казань, были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса. Остальные дроны атаковали жилые дома. Пострадавших нет. В результате атаки произошли пожары в трех районах города.

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