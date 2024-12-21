Война России и Украины продолжится. Ее не остановить

Никакого прекращения войны между Украиной и Россией после инаугурации Дональда Трампа и в последующие годы не будет. Такое заявление в интервью haqqin.az сделал политолог и редактор «Чешского радио» Ондра Соукуп, комментируя позицию президента России о войне с Украиной. Отметим, что президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов и зрителей во время прямой линии, повторил свои старые требования для начала мирных переговоров. В частности, он заявил, что готов к диалогу с Украиной «без предварительных условий», после чего сразу же назвал два - переговоры должны происходить «на базе того, о чем мы договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года», а также «исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня».

Путин также повторил тезис о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Москва готова вести с Зеленским, срок президентских полномочий которого юридически истек в мае 2024 года, только промежуточный диалог. Однако подписывать юридически обязывающие соглашения Россия будет только с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Напомним, что проект стамбульских соглашений был подготовлен в апреле 2022 года и предполагал вывод российских войск с части оккупированных ими территорий, а также отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на обеспечение ее безопасности со стороны группы стран-гарантов. При этом вопрос статуса Донбасса и Крыма предполагалось отложить. Однако в мае 2022 года контакты прекратились, и подписание соглашения было сорвано. «Так что ничего нового в заявлении Путина относительно требований России к Украине не прозвучало, - считает чешский политолог. - Президент РФ ясно дал понять, что перемирия не будет, поскольку, во-первых, украинская власть, по его словам, нелегитимна, во-вторых, ВСУ не дают возможности российским войскам закрепиться на занятых территориях, и в-третьих, украинцы вообще не хотят мира. То есть никакого поля для компромисса Владимир Путин не оставляет. Судя по его выступлению, Россия явно не готова рассматривать возможность какого-то прекращения огня».

По мнению Ондры Соукупа, у Дональда Трампа, обещавшего в ходе своей предвыборной кампании остановить войну в Украине за 24 часа, нет краткосрочных рычагов влияния на Путина. Иначе американцы уже использовали бы их. «Остановить в считанные дни войну между Украиной и Россией - это просто риторика Трампа и ничего более, - считает чешский политолог. - И месседж Путина в адрес Вашингтона о том, что за сутки вопросы мира и войны не решаются, не оставляет места для других толкований. То есть Москва ясно дала понять, что повышает ставки». Соукуп трактует выдвинутые Путиным условия, включающие сохранение стамбульских принципов, как желание Москвы видеть Украину своим сателлитом, готовым разоружиться, отказаться от вступления в НАТО, а также уступить России не только Донецкую и Луганскую, но и даже Херсонскую и Запорожскую области, которые она еще полностью не захватила. «Ничего нового в этом нет, эти требования Кремль уже озвучивал летом 2024 года, - констатирует чешский эксперт. - Я могу представить, что на какое-то время ситуация на фронте может заморозиться. Но на данный момент Россия чувствует, что ход событий разворачивается по ее сценарию, и что рано или поздно победа будет за ней. Так что пока у Путина нет никакого интереса или поводов идти на переговоры с украинцами. С его точки зрения, в России все в порядке, имеет место незначительная инфляция, что, впрочем, дело терпимое…»

Комментируя результаты опроса исследований, по которым большинство россиян поддерживает продолжение войны с Украиной, чешский политолог порекомендовал не слишком доверять социологическим опросам, проводимым во время войны. «Но с другой стороны, - продолжил Соукуп, - опросы демонстрируют определенные тренды. Российской пропаганде удалось привить рядовому обывателю мысль о том, что лично его война не касается, и что все идет по плану Кремля. Я абсолютно уверен, что если Украина капитулирует, то следующими на очереди будут страны Балтии, Польша или какие-то другие государства Восточной Европы. Абсолютно ясно, что Путин, который перевел экономику на военные рельсы, на этом не остановится. Он уверен, что в Украине Россия ведет войну с Западом. И тот факт, что в начале войны ядерный шантаж в отношении европейцев сработал, убедил его в том, что Запад слаб и даже готов капитулировать. Понятно, что сейчас ядерный шантаж Кремля уже не выглядит так устрашающе реально, как в 2022 году. Однако полностью сбрасывать со счетов фактор применения Россией ядерного оружия невозможно. Проблема в том, что мы не понимаем логику Путина, не знаем в точности, где он намерен остановиться и так далее. В свою очередь, и Путин не понимает, как работает мышление западных политиков. Которые, в свою очередь, пребывают в полном недоумении, не понимая, как России удалось перевести геополитику XIX века в реальную плоскость двадцать первого века…»